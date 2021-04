L'annuaire répertoriant les organisations et agences offrant un soutien aux femmes et aux enfants victimes de violence et d'abus sexistes et sexuelles au Vietnam. Photo: ONU Femmes

Hanoi (VNA) - Un annuaire répertoriant les organisations et agences offrant un soutien aux femmes et aux enfants survivants de violences et d'abus sexistes et sexuelles au Vietnam, le premier du genre, vient d’être lancé.

Tran Thi Bich Loan, cheffe adjointe du Département de l'égalité des sexes au ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales a déclaré que l'élaboration de cet annuaire visait à établir un réseau intersectoriel de prévention et de lutte contre la violence sexiste et sexuelle dans les temps à venir.

L'annuaire devrait aider les victimes à rechercher un soutien et une protection en cas de besoin, a remarqué Elisa Fernandez Saenz, représentante en chef d'ONU Femmes au Vietnam.

La publication de l'annuaire est un effort du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales et d'ONU Femmes dans le cadre d'un projet conjoint visant à répondre d'urgence à la violence contre les femmes et les enfants dans le contexte du COVID-19, avec le parrainage du gouvernement australien et l'assistance financière et technique du Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) et du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

Il a été développé en s'inspirant de l'initiative «Annuaire des services» pour les travailleuses migrantes pendant la pandémie, initiée par ONU Femmes et l'Organisation internationale du travail (OIT), avec le parrainage de l'UE et dans le cadre du projet de la migration sûre et équitable.- VNA