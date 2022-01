Vernissage de l'expostion-bilan de l'atelier. Photo: hau.edu.vn

Hanoï (VNA) - L'usage du plastique, ancré dans notre vie quotidienne, représente aujourd'hui une menace environnementale, sanitaire et socio-économique croissante… La solution? Quitter le modèle de consommation linéaire pour tendre vers un modèle circulaire qui élimine le gaspillage, optimise la valeur et utilise efficacement... C’est dans cet état d'esprit que le projet Repenser le plastique - Solution d'économie circulaire pour les déchets marins a vu le jour.



Le projet en question est financé par l’Union Européenne et le ministère fédéral allemand de la Coopération et le Développement économique. Sa mise en œuvre est assurée par l’Agence allemande de coopération internationale et par Expertise France au Vietnam. Dans son cadre, l’Université d’architecture de Hanoï, de concert avec le Comité populaire de l’arrondissement de Hoàn Kiêm, a organisé du 15 au 30 novembre un atelier consacré à la collecte des déchets dans le quartier de Cua Dông.



«L’objectif est de questionner à propos de la mise en œuvre opérationnelle d’un nouvel outil de politique environnementale, à savoir la Responsabilité élargie des Producteurs, outil destiné à financer la collecte, le tri et le recyclage des emballages plastiques. Ces deux semaines ont apporté de nombreux résultats très concrets en termes de signalétique, de dialogue entre les différents acteurs impliqués dans ces activités, et de promotion du tri sélectif. Grâce à cet atelier, nous espérons démontrer qu’il est possible d’appliquer la Responsabilité élargie des Producteurs à l’arrondissement de Hoan Kiêm, mais aussi à la ville de Hanoi et à d’autres ville du Vietnam, Nous espérons aussi qu’il sera possible de faire remonter des recommandations auprès du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement, qui établit aujourd’hui le cadre légal sur cette politique et sa mise en œuvre en 2022. Nous espérons également que cette modeste contribution permettra aux décideurs de mettre en place sur leur territoire des installations et des mécanismes performants qui soient visibles pour l’ensemble des acteurs et notamment la population qui a besoin d’avoir des politiques de sensibilisation claires et efficaces», a dit Fanny Quertamp, représentante d’Expertise France au Vietnam.

Dans le cadre de cet atelier, les étudiants de l’Université d’architecture de Hanoi et ceux de l’ENSA de Normandie ont travaillé ensemble pour apporter des solutions et pour sensibiliser les communautés urbaines au tri sélectif.



«Je me trouve dans le groupe qui a pensé toute la conception de la structure qui va être ajoutée pour la zone de stockage. On a voulu réaliser des gabions, qui sont en fait des boîtes transparentes avec du clivage, et mettre à l’intérieur des déchets… C’est une façon de sensibiliser les habitants et la population au fait que les déchets peuvent être réutilisés, réemployés, et que l’on ne peut pas juste les jeter dans une déchetterie. Nous nous sommes vraiment intéressés à toute la pollution que l’on peut trouver et à la gestion des déchets qui commence à être une notion de plus en plus importante pour toutes les villes», nous a confié une étudiante.



«Au cours des deux semaines de cet atelier, j'ai eu l'occasion de travailler avec de nombreux jeunes respectueux de l'environnement et de me faire de nouveaux amis français. Je suis vraiment heureux de contribuer à rendre ma ville plus verte et plus belle», nous a dit un autre.