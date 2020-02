Photo: VNA



Quang Ninh (VNA) - À la suite de l’entretien entre les autorités de la ville de Mong Cai, province de Quang Ninh (Nord) et celles de la ville chinoise de Dongxing, le pont Bac Luân II, à la porte-frontière de Mong Cai, est rouvert à compter de ce vendredi 7 février.



Ce pont avait été fermé début février à cause des risques de propagation du coronavirus. Récemment, le Premier ministre a ordonné de rouvrir les portes-frontières pour assurer les activités commerciales Vietnam-Chine, sans négliger les préventions et la lutte contre cette épidémie de pneumonie virale.



Pour rappel, le pont Bac Luân II était entré en service en mars 2019. -VOV/VNA