Hanoi (VNA) - Ce jeudi 5 septembre, c’est la rentrée scolaire pour plus de 24 millions d’élèves et d’étudiants vietnamiens, soit plus d’un quart de la population du pays.

Pour l’année scolaire 2019-2020, l’éducation nationale devrait déployer neuf tâches et cinq groupes de solutions fondamentales afin d’accomplir les objectifs du plan quinquenal 2016-2020 en vue de la réforme et de l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la formation.

À l’occasion de la nouvelle année scolaire, le secrétaire général du Parti et président du Vietnam, Nguyen Phu Trong, a envoyé le 1er septembre une lettre au secteur de l’éducation, aux élèves et étudiants, ainsi qu’à leurs parents, pour leur adresser ses meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année scolaire 2019-2020.

Dans sa lettre, le dirigeant a déclaré tenir en haute estime les efforts et les mesures prises par le secteur de l’éducation pendant l’année scolaire 2018-2019, lesquels avaient permis d’aboutir à des résultats satisfaisants sur divers aspects, dont la performance des élèves vietnamiens participant aux olympiades internationales.

Pour l’année scolaire 2019-2020, le secrétaire général du Parti et président vietnamien a appelé le secteur de l’éducation à appliquer au mieux les politiques du Parti et de l’Etat, notamment la Loi sur la modification et le complément de certains articles des Lois sur l’enseignement universitaire et l’Education (amendée). Il a souligné la nécessité de renforcer l’éducation sur les traditions historiques et culturelles, et d’œuvrer pour un environnement éducatif sain et amical.

Le dirigeant a enfin souhaité aux enseignants, aux gestionnaires et employés du secteur de l’éducation, aux parents, aux élèves et étudiants une année scolaire pleine de succès. -VNA