Ngô Tu Lâp, directeur de l’IFI, prend la parole lors de cérémonie de la rentrée académique 2020-2021, le 26 mars à l’Université nationale de Hanoï.

Hanoï (VNA) - La rentrée académique 2020-2021 de l’Institut francophone international s’est déroulée le 26 mars à l’Université nationale de Hanoï, en présence de nombreux étudiants et partenaires de l’établissement.

La rentrée académique 2020-2021 de l’Institut francophone international (IFI) est un événement important marquant une année de succès avec notamment le renforcement de l'internationalisation des programmes de formation et l'élargissement des domaines de formation.

C'est la première fois que la rentrée académique se déroule à la fois en direct et en ligne sur la plateforme Google Meet. "C’est une rentrée particulière, car elle n’a pas lieu, comme d’habitude, à l’amphitéatre Nguy Nhu Kon Tum de la rue Lê Thanh Tông, ce beau bâtiment de l’ancienne Université indochinoise, mais dans cette salle de cours intelligente. La raison en est non seulement d’éviter les impacts négatifs de la pandémie de COVID-19, mais également d’exploiter des avantages des technogies nouvelles pour rendre notre évènement plus accessible", affime Ngô Tu Lâp, directeur de l’IFI lors de la cérémonie d’ouverture. Il a ajouté qu'en effet, "la combinaison des modalités présentielle et virtuelle nous permet d’avoir pour la première fois une rentrée académique avec la présence d’invités, des professeurs, étudiants et des partenaires, n’étant pas obligés de quitter leur pays en Europe, Afrique, Amérique et Asie".

Au nom de la direction de l’IFI, Ngô Tu Lâp a également félicité les étudiants qui ont terminé avec succès leurs études malgré des difficultés énormes causées par la pandémie. Il a encore salué et félicité "les nouveaux étudiants qui rejoignent aujourd’hui la communauté intellectuelle de l’IFI, une communauté remarquable faite des jeunes femmes et hommes venant de différents pays. Ces jeunes sont talentueux et ambitieux, et ils croient profondément à la valeur et au pouvoir de la connaissance, de l’amitié et de la diversité culturelle".

Partager des expériences

Des masters diplômés de la 23e promotion du secteur de technologies de l’information et de la première promotion du secteur de l'information et de la communication.

La rentrée académique 2020-2021 de l’IFI était aussi l’occasion pour les étudiants et les professeurs d’échanger sur les objectifs de cette nouvelle année universitaire, mais aussi de rencontrer les anciens étudiants de l’établissement francophone. Ces derniers ont partagé leurs expériences qui les ont aidés à réussir leur parcours d'études au Vietnam. Des échanges sans doute précieux pour les nouveaux étudiants de l’IFI.

Pour cette année académique 2020-2021, l’IFI compte au total 75 étudiants et parmi ceux-ci, 35 étrangers.

À cette occasion, a également eu lieu la remise des diplômes de master aux étudiants du secteur des technologies de l’information (23e promotion) et aux étudiants de la première promotion du secteur de l'information et de la communication (communication digitale et éditoriale).

Un institut francophone pour l'innovation

L'IFI a été créé sur la base de la fusion entre l'Institut de la Francophonie pour l'informatique, créé en 1993, et du Pôle universitaire français à Hanoi, fondé en 2006. Officiellement nommé "Institut francophone international" à compter du 18 novembre 2014, il est un organisme international de recherche et de formation de haute qualité, rattaché à l'Université nationale de Hanoi.

L'IFI compte plusieurs programmes de masters : Master en technologies de l'information (spécialisé en systèmes intelligents et multimédia, en coopération avec l'Université de La Rochelle), master en technologies de l'information (spécialisé en réseaux et systèmes communicants, en coopération avec l'Université Claude Bernard Lyon 1), master en information et communication en partenariat avec l'Université de Toulon (France). Actuellement, l’IFI, en coopération avec l’École de management de Normandie (France) recrute les participants en tant que première promotion du programme de master en banque, finance et technologies financières.-CVN/VNA