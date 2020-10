Cérémonie d'inauguration de la construction de l'école primaire Kim Dông. Photo: CVN

Hanoï (VNA) - Saigon Children’s Charity et ses donateurs ont organisé la cérémonie d'inauguration d’un projet de rénovation d'école dans une région isolée de la province de Hâu Giang (Sud).

Situé à plus de 270 km du centre de Hô Chi Minh-ville, Phung Hiêp est l'un des districts les plus pauvres de la province de Hâu Giang avec environ 11% des foyers classés comme pauvres. Une étude du ministère de l'Éducation et de la Formation montre que moins de 50% des écoles élémentaires de Hâu Giang sont en béton.



Il s’agit d’une toute nouvelle salle de classe, d’une aire de jeux et de toilettes d'une superficie totale de 357 m² pour l'école primaire Kim Dông, district de Phung Hiêp. Ce projet est coordonné par l'ONG Saigon Children's Charity avec l’aide financière des partenaires suivants : BASF, HP, Mme Tsanh My Linh, MKVN, Tam Trssn, à quoi s’ajoute les budgets locaux et un financement en nature par Nippon Paint Vietnam.



On s'attend à ce que plus de 90 enfants bénéficient d'un environnement d'apprentissage sûr, hygiénique et confortable une fois le projet terminé (début 2021).



Par ailleurs, l'école Hoa Long B compte actuellement quatre classes, dont trois pour le primaire et une pour la maternelle. Les trois classes élémentaires ont été construites en 1996 avec des structures et des matériaux très basiques.



Ces 25 dernières années, de nombreuses dégradations ont été constatées notamment pendant la saison des pluies. En outre, le toit en tôle ondulée est particulièrement bruyant en temps de pluie, ce qui complique le travail des enseignants et la concentration des élèves.



Lors de la cérémonie d'inauguration, 300 paires de chaussures ont été remises aux élèves de toutes les écoles de l'école primaire Kim Dông. Elles ont été offertes par la société Khoan Nghi, en utilisant des matériaux de BASF.



''BASF soutient régulièrement la communauté à travers une variété de programmes, dont les rénovations d'écoles en collaboration avec ses partenaires. Nous sommes très heureux de soutenir ce projet pour offrir un meilleur environnement d'apprentissage aux enfants. Le projet voit également la participation de nos clients. Avec ce projet, nous sommes ravis de célébrer la construction d’une 5e école, démontrant l'engagement à long terme de BASF à contribuer au développement durable du Vietnam'', a déclaré Erick Contreras - Directeur général de BASF Vietnam.



En 2017, BASF et ses partenaires ont rénové l'école primaire de Long Thành 3 et la maternelle de Tân Long de la province de Hâu Giang, aidant ainsi environ 140 élèves à disposer d'espaces d'étude plus adaptés. -CVN/VNA