Thua Thien-Huê (VNA) - Un colloque national sur la gouvernance et l'autonomie universitaire visant à s'orienter vers la mise en œuvre de la loi modifiée sur l'éducation de 2018, a été organisé par l'Université de Huê.

S'inscrivant dans le cadre du programme de coopération institutionnelle universitaire entre l'Université de Huê et celles de la région de Flandre de Belgique (VLIR-IUC), ce colloque a attiré plus de 150 délégués venus du ministère de l'Éducation et de la Formation, des établissements de formation universitaire vietnamiens et étrangers ainsi que des experts belges.

Les participants ont discuté des questions concernant l'autonomie et la gouvernance universitaire au Vietnam, la capacité d'adaptation des universités à la 4e révolution industrielle, etc. Ils ont échangé des expériences vietnamiennes et internationales en ce domaine pour renforcer la mise en œuvre de la loi modifiée sur l'éducation de 2018. -VNA