Hanoi (VNA) – Les experts à un webinaire organisé mardi 11 janvier par l’organisation Initiative vietnamienne pour la transition énergétique (VIET) ont recommandé de peaufiner le mécanisme de passation des marchés pour le développement durable du marché des énergies renouvelables.

Photo d'illustration : VNA



Les mécanismes d’incitation promulgués par le gouvernement ont créé une force motrice puissante pour attirer les capitaux d’investissement des entreprises nationales et étrangères dans le domaine des énergies renouvelables, a indiqué Ngô Thi Tô Nhiên, directrice exécutive de VIET.La politique d’encouragement des investissements dans le développement des énergies renouvelables et le mécanisme de soutien au développement de projets éoliens ont ouvert une nouvelle tendance en matière d’investissement et de développement des sources d’énergie au Vietnam, a-t-elle observé.Cependant, selon elle, cette politique ne dispose pas d’une feuille de route récurrente et continue, ce qui réduit l’engagement des investisseurs dans la mise en œuvre des projets comme prévu.Par conséquent, afin d’atteindre l’objectif de développement des énergies renouvelables à l’avenir, le gouvernement est appelé à mettre en place prochainement un mécanisme de passation des marchés pour les prix des énergies renouvelables, a-t-elle estimé.L’an dernier, le ministère de l’Industrie et du Commerce a soumis au gouvernement le Plan national de développement de l’électricité pour la période 2021-2030, avec vision à l’horizon 2045 (Planification de l’électricité VIII). Ce plan envisage de développer des projets d’hydroélectricité et d’énergies renouvelables à une échelle appropriée.Selon le projet de planification de l’électricité VIII, le Vietnam aura besoin d’environ 128,3 milliards de dollars de capitaux d’investissement.Le ministère de l’Industrie et du Commerce prévoit que la croissance du PIB du pays atteindra en moyenne 6,6% par an sur la période 2031-2045, 5,7% par an en moyenne. L’électricité commerciale devrait atteindre 491 milliards de kWh en 2030 et 877 milliards de kWh en 2045. Le coefficient d’élasticité de l’électricité commerciale / PIB atteindra 1,13 fois en 2030 et diminuera à 0,85 fois en 2045 (ce coefficient est de 1,2 en 2020).D’ici 2030, la capacité totale installée des sources d’électricité au Vietnam devrait atteindre 137,2 GW (dont 27% d’énergie thermique au charbon; 21% d’énergie thermique au gaz; 18% d’hydroélectricité; 29% d’éolien, de solaire et autres d’énergies renouvelables)D’ici 2045, la capacité totale installée des sources d’énergie atteindrait près de 276,7 GW (dont 18% d’énergie thermique au charbon; 24% d’énergie thermique au gaz; 9% d’hydroélectricité; 44% d’éolien, de solaire et autres énergies renouvelables)La structure des sources d’énergie montre que le projet de planification électrique VIII encourage fortement le développement des énergies renouvelables, pour atteindre 13% du mix énergétique en 2020, puis près de 30% en 2030 et enfin 44% en 2045. C’est une tendance cohérente avec le développement à l’échelle mondiale.Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que le capital d’investissement total pour le développement de l’électricité pendant la période 2021-2030 sera d’environ 128,3 milliards de dollars et de 192,3 milliards de dollars pour la période 2031-2045. – VNA