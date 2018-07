Le supermarché Big C. Photo: VNA



Hanoi (VNA) – Le projet intitulé «Stimuler la participation directe des entreprises vietnamiennes au réseau de distribution étranger d’ici 2020 », élaboré par le ministère de l’Industrie et du Commerce et récemment approuvé par le Premier ministre, pourra stimuler les liens entre les entreprises vietnamiennes et les vendeurs au détail étrangers.

Ce projet vise le développement durable et harmonieux entre les entreprises vietnamiennes et étrangères, a estimé Ta Hoang Linh, président du Département des marchés d’Europe et d’Amérique du ministère.

En participant au réseau de distribution, les entreprises vont bien comprendre le besoin des consommateurs et s’approcher à une modalité de gestion moderne. Le Vietnam compte 170 établissements de vente au détail à participation étrangère, dont les supermarchés comme Big C, Lotte Mart, Aeon, Emart.

Les vendeurs au détail étrangers non seulement distribuent les produits vietnamiens sur le marché domestique mais encore participent aux exportations des produits vietnamiens grâce au réseau de distribution à l’étranger. Selon les experts, c’est une chaîne de consommation importante permettant de promouvoir les exportations des produits vietnamiens à l’étranger et d’améliorer la compétitivité et de développer la marque vietnamienne sur le marché mondiale.

Paul Lee, vice-président d’assistance aux PME, de promotion du commerce de la compagnie Central Group Vietnam, a précisé que la plupart des marchandises vietnamiennes étaient de bonne qualité, notamment les produits agricoles et aquatiques. Cependant, leurs emballages sont moins attirants et ne séduisent pas encore les consommateurs étrangers.

C’est une question pour les entreprises vietnamiennes, a constaté Cao Thi Phi Van, directrice adjointe du Centre de promotion du commerce et d’investissement de Ho Chi Minh-Ville. Alors, les entreprises vietnamiennes doivent prêter attention au renouvellement des emballages et aussi satisfaire aux exigences du marché mondial.

Selon le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce Do Thanh Hai, la présence des produits vietnamiens au sein du réseau de distribution étranger permet aux entreprises vietnamiennes d’affirmer leur position sur le marché mondial. -VNA