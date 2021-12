Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville et le Consulat général d'Indonésie dans la ville ont organisé le 21 décembre un webinaire international en présentiel et en ligne pour connecter de jeunes entrepreneurs de Ho Chi Minh-Ville et de l’Indonésie.

S'exprimant lors du webinaire, Do Viet Ha, président de l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, a souligné qu'il s'agissait d’un des événements de la série de séminaires de coopération économique internationale animés par cette Union, des missions diplomatiques, des associations d’entreprises des pays afin de promouvoir la coopération et l'investissement dans divers domaines de jeunes entrepreneurs de la ville et d'autres pays et territoires.

Les participants se sont renseignés les potentiels de développement socio-économique du Vietnam et de l'Indonésie, ont partagé des expériences pour surmonter les difficultés et défis dans le processus de reprise économique et de développement après la pandémie de COVID-19, échangé des méthodes pour renforcer la coopération dans le domaine du commerce et de l'investissement entre les entreprises des deux pays, entre les jeunes entrepreneurs de Ho Chi Minh Ville et d'Indonésie en particulier.-VNA