Hanoï, 28 février (VNA) - Le Bureau national sur la réduction de la pauvreté du ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MOLISA) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) ont signé le 28 février un protocole d'accord et lancé un projet sur développement de programmes et conseils politiques sur la réduction multidimensionnelle et durable de la pauvreté pour 2021-2023.

Lors de la cérémonie de signature. Photo : VNA

Dans son allocution, le vice-ministre du MOLISA, Le Van Thanh, a souligné que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens accordaient une grande attention à la réduction durable de la pauvreté, la considérant comme une tâche majeure dans la réalisation de l’œuvre de renouveau, de construction et de développement nationaux.

Le taux de pauvreté du Vietnam, qui était de 58,1 % en 1993, est tombé à 2,75 % en 2020 et à 2,23 % en 2021. Le 18 janvier dernier, le Premier ministre a publié la décision N°90/QD-TTg approuvant le programme cible national de réduction durable de la pauvreté dans la période 2021-2025, qui se concentre sur l'investissement dans l'amélioration des capacités des pauvres et identifie clairement les causes de la pauvreté afin de résoudre radicalement et en profondeur le problème.

Le vice-ministre Le Van Thanh a noté que pour mettre en œuvre la décision, le ministère souhaite renforcer la coopération bilatérale et multilatérale avec les partenaires internationaux afin d'atteindre avec succès l'objectif de réduction de la pauvreté multidimensionnelle, inclusive et durable.

Le projet lancé est un travail conjoint entre le PNUD, le MOLISA et le minstère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT). Il a fourni un soutien technique au MOLISA dans une série de contenus, tels que la recherche et le développement du programme national , étudier et finaliser le seuil de pauvreté et les instruments de mesure de la pauvreté multidimensionnelle pour la période 2021 - 2025 qui sont pertinents pour le Vietnam, rechercher et proposer des solutions pour soutenir les pauvres touchés par la pandémie de COVID-19, entre autres.

« Ce projet démontre l'engagement du PNUD à soutenir le MOLISA dans sa vision de mettre en œuvre le programme national ciblé sur la réduction durable de la pauvreté. Nos solutions innovantes éprouvées seront appliquées plus largement pour aider à atteindre l'objectif du programme cible national de réduire de moitié le nombre de ménages pauvres et quasi pauvres d'ici 2025 », a déclaré la représentante résidente du PNUD au Vietnam, Caitlin Wiesen.

« L'Australie s'est engagée à soutenir une croissance durable et inclusive au Vietnam. Le partenariat PNUD-MOLISA qui est officiellement lancé aujourd'hui fait partie de l'engagement de l'Australie. Nous apprécions ce partenariat car il a conduit à des solutions innovantes pour la réduction de la pauvreté à intégrer dans les programmes et politiques du gouvernement », a déclaré l'ambassadrice australienne au Vietnam Robyn Mudie.- VNA