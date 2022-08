L'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh (gauche) et le chef de la province de Santa Fe, Omar Perotti. Photo : VNA

Hanoï, 21 août (VNA)- L'ambassadeur du Vietnam en Argentine, Duong Quoc Thanh, a apprécié le potentiel de développement de la province de Santa Fe et la coopération bilatérale dans le secteur agricole, notamment l'exportation et l'importation d'aliments pour animaux, de matières premières à transformation, de pétrole, céréales, farine et autres articles que l'Argentine a une grande demande.C'est ainsi que le diplomate vietnamien a dressé ce bilan lorsqu'il a effectué une visite de travail dans la ville argentine de Rosario, chef-lieu de la province de Santa Fe, pour promouvoir la coopération et rechercher la possibilité de relier les échanges commerciaux et d'investissement entre Santa Fe et les localités vietnamiennes.Lors de la rencontre avec le gouverneur de la province de Santa Fe, Omar Perotti, il a évoqué le modèle socio-économique du Vietnam et a souligné les réalisations de son pays après 35 ans de Renouveau, contribuant à améliorer la vie des habitants et à promouvoir le développement de l'économie nationale vers l'industrialisation et la modernisation.Il a mis l'accent sur la politique globale d'intégration internationale du Vietnam, qui considère l'intégration économique internationale comme l'un des trois piliers de cette politique.Le Vietnam s'est intégré de plus en plus profondément dans l'économie mondiale et a réalisé des réalisations considérables, contribuant à promouvoir le développement économique, à élargir les marchés d'exportation, ainsi qu'à renforcer sa participation à la chaîne de valeur, au réseau de production mondial et à améliorer l'environnement des affaires et des investissements, et la compétitivité, a déclaré Duong Quoc Thanh.D'autre part, le diplomate vietnamien a également salué la prochaine visite des délégations de cadres et d'hommes d'affaires des provinces centrales de l'Argentine au Vietnam, et a également exprimé sa volonté de servire de passerelle pour la partie argentine pour accéder aux partenaires et entreprises vietnamiens, offrant des possibilités de renforcer la coopération bilatérale.Pour sa part, le chef de la province de Santa Fe, Omar Perotti, a hautement apprécié les réalisations du Vietnam ces dernières années, affirmant qu'avec des ressources humaines abondantes et un environnement favorable, le pays indochinois continuera à obtenir plus de succès sur sa voie de développement.Omar Perotti a également annoncé le plan de la visite de la délégation de fonctionnaires et d'entreprises de la région centrale de l'Argentine, y compris la province de Santa Fe, en novembre prochain, au cours de laquelle ils rencontreront les dirigeants du gouvernement et des autorités des localités vietnamiennes, ainsi comme avec la Chambre d’Industrie et de Commerce du Vietnam.Il organisera également un séminaire d'affaires pour présenter le potentiel d'exportation de Santa Fe en particulier et de la région centrale de l'Argentine en général aux partenaires vietnamiens, en plus de visiter le salon Foodexpo et le système portuaire de Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.Dans le même temps, il a exprimé son optimisme quant au potentiel d'intensification des échanges avec le Vietnam dans le domaine agricole, notamment les aliments pour animaux, l'huile de tournesol, les oléagineux, le bœuf, les produits laitiers, les noix, le coton, entre autres.- VNA