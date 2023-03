Vientiane (VNA) - La 23e conférence préparatoire des neuf provinces du Vietnam, du Laos et de la Thaïlande qui partagent l'utilisation des routes No 8 et No 12 s'est récemment tenue dans la province lao de Bolykhamsay.Un représentant de la province lao de Bolykhamsay a rapporté la mise en œuvre du protocole d'accord atteint lors de la conférence précédente dans la province vietnamienne de Ha Tinh (Centre) en septembre 2019. De nombreux résultats ont été enregistrés dans les transports, l'éducation, le sport, la culture, le tourisme, le commerce et l'investissement, l'agriculture et la santé.

Les réalisations les plus remarquables concernent les transports, avec la construction en cours de plusieurs ouvrages reliant les provinces des trois pays.

La province lao de Bolykhamsay collabore également avec la province vietnamienne de Ha Tinh pour proposer aux deux gouvernements l'examen d'un projet de route reliant les postes-frontières internationaux de Cau Treo (Vietnam) - Nam Phao ( Laos ) pour améliorer la fluidité du trafic. Le projet devrait bénéficier d’un fonds d'aide du Vietnam.Du côté vietnamien, la province centrale de Nghe An crée des conditions favorables pour la construction d'une autoroute le long de la route Vientiane-Pakxan-Thanh Thuy-Hanoï.La province de Quang Binh (Centre) et la province lao de Khammouane ont convenu de permettre à leurs postes-frontières d'échanger des marchandises et d'autoriser des véhicules des deux provinces à transporter des passagers et des marchandises via le poste-frontière de la province de Quang Binh.Quang Binh est en train d'élargir quatre routes pour faciliter le transport des passagers entre le Laos et le Vietnam, et continue de proposer au gouvernement vietnam ien de discuter avec ses homologues du Lao et du Thaïlande de l'ajout des routes No 8 et No 12 à l'Accord sur la facilitation des transports transfrontaliers (Cross-Border Transport Facilitation Agreement-CBTA) pour faciliter le transport de passagers et de marchandises à travers les frontières de la sous-région du Mékong élargie.-VNA