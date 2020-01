La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam Tong Thi Phong. Photo: VNA



Canberra (VNA) – La vice-présidente permanente de l’Assemblée nationale du Vietnam Tong Thi Phong a prononcé un discours sur le renforcement du rôle du parlement pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans la région lors de la première session plénière du 28e Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF 28) qui se déroule à Canberra, en Australie.

Elle a affirmé que dans le contexte des évolutions rapides et complexes dans le monde comme dans la région, la diplomatie parlementaire multilatérale dont le Forum parlementaire Asie-Pacifique (APPF) joue un rôle important, offrant l’opportunité de dialogue, d’instauration de la confiance et de prévention des conflits par le respect du droit international et de la Charte des Nations Unies.

Soulignant le soutien du Vietnam à l’égard du thème du forum, ce qui concrétise la Déclaration de Hanoï sur une Nouvelle Vision pour le partenariat parlementaire, la vice-présidente de l'Assemblée nationale a proposé d’intensifier la coopération de partenariat parlementaire en 2020, avec l’accent mis sur le renforcement de l’instauration de la confiance, de la compréhension et du respect mutuel, la connexion et l'élargissement du partenariat parlementaire entre l'APPF et la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC), l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA) et l'Union interparlementaire (UIP) et d’autres organisations internationales.

Elle a également demandé de renforcer la coopération pour résoudre les désaccords et les différends par le dialogue franc et constructif, l’assistancre mutuelle et en conformité avec le droit international, de faire preuve de retenu, de s’abstenir aux actes de violation du droit international susceptibles d’accroître les tensions et rendre la situation plus complexe.

Mme Tong Thi Phong a appelé les membres de l'APPF en collaboration avec les gouvernements à accorder une attention particulière au développement durable, en considérant le développement durable et inclusif comme une orientation permanente et durable pour les intérêts de toutes les parties. L'Assemblée nationale du Vietnam propose d'organiser des activités de coopération interparlementaire pour le développement durable au cours de l'année de présidence de l'AIPA 2020, a-t-elle noté.

Dans le cadre du Forum, la délégation de l'Assemblée nationale du Vietnam a contribué activement aux réunions sur les questions liées à la politique, à la sécurité, à l’économie, au commerce ainsi qu’à la réunion des femmes parlementaires.

Le même jour, en marge de l’APPF-28, la vice-présidente de l'Assemblée nationale Tong Thi Phong a eu une entrevue avec le président de la Chambre des représentants de l’Australie, Tony Smith.

Elle a adressé ses sympathies au président de la Chambre des représentants australienne pour les pertes en vies humaines et en biens causées par les incendies massifs de forêt dans ce pays.

La vice-présidente de l'Assemblée nationale a affirmé que la politique cohérente du Vietnam est de prendre en considération et de soutenir fermement pour le développement d'un partenariat stratégique avec l’Australie.

Elle a remercié l'Australie d'avoir continué d'accorder la priorité l’aide publique au développement au Vietnam et d'avoir créé des conditions favorables aux Vietnamiens vivant, travaillant et faisant des études en Australie.

Concernant la coopération entre les deux pays lors des forums multilatéraux, Mme Tong Thi Phong a remercié l'Australie d'avoir soutenu le Vietnam dans la nomination de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021.

Concernant la coopération entre les deux organes législatifs des deux pays, elle a déclaré que les deux parties devraient renforcer les activités des deux groupes de députés d'amitié Australie - Vietnam, ainsi qu'entre les parlementaires des deux pays pour échanger et partager leurs expériences législatives, de supervision et d'exécution des lois.

À cette occasion, Mme Tong Thi Phong a transmis à M.Tony Smith l'invitation de la présidente de l’AN Nguyen Thi Kim Ngan à participer à la 41e Assemblée générale de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA 41) prévue au Vietnam fin août 2020 en tant que observateur de l'AIPA.

De son côté, le président de la Chambre des représentants australienne Tony Smith a affirmé qu'au cours de ces dernières décennies, les deux pays ont établi une très bonne relation qui se développe heureusement. Le Vietnam a une place importante au cœur du peuple australien, a-t-il ajouté.

Tony Smith a déclaré que la coopération dans les domaines de l'économie, du commerce, de la défense et de la sécurité était très importante dans les relations bilatérales.

Le président de la Chambre des représentants australienne a exprimé son soutien et partagé son point de vue avec le Vietnam sur un certain nombre de questions d'intérêt commun. -VNA