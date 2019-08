Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Un séminaire sur la responsabilité d’explication et la vérification juridique en matière de contrôle des importations de bois a eu lieu le 29 août à Hanoï dans le cadre d'élaboration d'un décret concernant le système de garantie de la légalité du bois du Vietnam (VNTLAS).



Ce séminaire de deux jours a été organisé conjointement par l'agence allemande de coopération internationale pour le développement (GIZ) et l'Administration vietnamienne des forêts (VNFOREST), dans le cadre d’un projet d’assistance à la mise en œuvre des accords de partenariat volontaire sur l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux (VPA FLEGT) au Vietnam, au Laos et au Cameroun.



Le directeur général de VNFOREST, Nguyen Quoc Tri, a déclaré que l’événement était un forum où les organes gouvernementaux, les experts étrangers, les associations et entreprises du secteur du bois, les instituts d’études et les sociétés civiles participants échangent des expériences et des enseignements tirés de la préparation et de la mise en place du VNTLAS. Le VPA FLEGT entre l’UE et le Vietnam a été signé en 2018 et est entré en vigueur le 1er juin 2019.



Le décret sur le VNTLAS, qui devrait être promulgué à la fin de cette année, guidera l’application d'un certain nombre d'articles du VPA FLEGT et de la loi forestière de 2017.



Les représentants européens et américains présents au séminaire ont partagé leur expérience en matière d’application des réglementations sur le bois légal et le contrôle des importations du bois.

Selon les statistiques du Département général des douanes, le secteur des douanes a découvert 48 cas d'infraction aux règles relatives à l'importation et à l'exportation du bois, saisissant près de 90 tonnes de bois précieux depuis le début de 2018. Le secteur des douanes participe également à l’élaboration du décret. -VNA