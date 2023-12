Le président du Parquet populaire suprême, Le Minh Tri, reçoit le procureur général du Parquet populaire suprême de Chine, Ying Yong. Photo: VNA



Hanoï (VNA) – La séance officielle de la 13e Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine a lieu le 6 décembre à Hanoï.



La Conférence, portant sur le renforcement de la coopération internationale dans la lutte contre la criminalité technologique et la criminalité transnationale, permet aux procureurs généraux des pays membres de l’ASEAN et de la Chine de discuter des modalités de promotion de l’efficacité de la lutte contre la criminalité.



Les 4 et 5 décembre, les dirigeants du Parquet populaire suprême du Vietnam ont reçu les délégations participantes de la Conférence.



Selon le président du Parquet populaire suprême du Vietnam, Le Minh Tri, actuellement, le processus de mondialisation et d’intégration internationale crée de nombreuses opportunités de développement, mais pose également de nombreux défis. L’un d'entre eux est l’augmentation de tous les types de criminalité, notamment la criminalité organisée, la criminalité transnationale, la criminalité de haute technologie… L’échange et le partage réguliers d’expériences en matière de bonnes pratiques dans la lutte contre la criminalité liée aux technologies de pointe et la criminalité transnationale constituent une volonté commune des systèmes judiciaires du monde entier.



Les délégations participant à la Conférence se sont déclarées impressionnées par les préparatifs très professionnels et l'accueil enthousiaste de la partie vietnamienne.



En novembre 2009, le Parquet populaire suprême du Vietnam avait organisé avec succès la 6e Conférence des procureurs généraux ASEAN-Chine.-VNA