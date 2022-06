Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) – La Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central du Parti, en coordination avec le ministère des Affaires étrangères, les Comités du Parti des 25 provinces limitrophes avec la Chine, le Laos et le Cambodge, et des agences concernées, a organisé une conférence sur les travaux relatifs aux frontières terrestres en 2022.

La conférence, organisée à la fois en présentiel et par visioconférence, comprenait des débats sur les relations Vietnam - Laos, Vietnam - Chine et Vietnam – Cambodge, les orientations de coopération futures ; les travaux relatifs aux frontières terrestres entre le Vietnam et ces pays voisins ; et la défense des frontières à l’heure actuelle.

Les participants ont mis l’accent sur les résultats obtenus dans les relations entre le Vietnam et les pays voisins dans divers domaines (la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité, l'économie, la culture, l'éducation et la formation, les sciences et techniques), ainsi que l'assistance mutuelle entre les organes et les localités frontalières.

Les intervenants ont proposé diverses mesures pour promouvoir l'efficacité des mécanismes de coopération disponibles, contribuant à l’édification de frontières terrestres pacifiques, amicales et stables, et pour résoudre rapidement les problèmes frontaliers et territoriaux surgissant.

Panorama de la conférence. Photo: VNA

Ils ont souligné que les travaux relatifs aux frontières terrestres entre le Vietnam et ses pays voisins devrait suivre de près les orientations de développement du pays pour la période 2021 - 2030 approuvées par le 13e Congrès national du Parti.

Il est également nécessaire de renforcer la communication sur la politique cohérente du Vietnam en matière de résolution des problèmes frontaliers et territoriaux, de sensibiliser la population aux résultats des travaux relatifs à la gestion des frontières et de la mise en œuvre des documents juridiques sur les frontières terrestres entre le Vietnam et ces trois pays voisins, contribuant à affirmer l'exactitude des lignes directrices et politiques du Parti et de l'État du Vietnam dans le règlement des questions frontalières et territoriales.

Le Hai Binh, chef adjoint de la Commission de sensibilisation et d'éducation du Comité central du Parti, chef adjoint permanent du Comité de pilotage du travail d'information extérieure, a affirmé l'importance de la poursuite du renforcement de la communication sur la communication sur la gestion et la défense des frontières terrestres. Il a demandé aux localités frontalières de se coordonner étroitement avec les localités chinoises, lao et cambodgiennes afin d'améliorer la capacité de gestion des frontières conformément aux documents signés et de déjouer les complots des forces hostiles. -VNA