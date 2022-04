Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Le ministère de l’Éducation et de la Formation a demandé de renforcer le soutien psychologique aux élèves et d’assurer la qualité des activités d’enseignement et d’apprentissage après la réouverture des écoles dans l’ensemble des 63 villes et provinces du pays depuis aujourd’hui, le 12 avril.

C'est ce qu'a déclaré Nguyen Thanh De, chef du Département de l’éducation physique, relevant du ministère de l’Éducation et de la Formation, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA). Il a aussi souligné les efforts des secteurs de l’éducation et de la santé dans la promotion de la vaccination des 12-17 ans.

Le ministère de l’Éducation et de la Formation a collaboré avec le ministère de la Santé pour informer continuellement les établissements d’enseignement sur les règles et mesures de prévention contre le COVID-19, renforcer les capacités des infirmeries scolaires et accélérer la vaccination des enfants de 5 à 12 ans.

Le ministère a également demandé de renforcer le soutien psychologique des élèves dans la période post-pandémie, a souligné Nguyen Thanh De.

Photo: VNA

Enfin, il a demandé aux services locaux de l’Éducation et de la Formation de guider les écoles dans l’évaluation et la classification des élèves après la période d’enseignement en ligne, d’ajuster leur plan d’enseignement en fonction des conditions réelles et de la situation épidémique locale pour terminer l'année scolaire 2021-2022 avant le 30 juin 2022. -VNA