Panorama du colloque. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - La Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti, en collaboration avec l'Académie diplomatique du Vietnam et l'ambassade d'Australie au Vietnam, a organisé le 11 décembre un colloque international sur le thème "Renforcement du soft power (puissance douce) basé sur des plateformes de communication modernes".

Il s'agissait d'une activité commémorant le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Australie (1973 - 2023).

Selon Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du PCV, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti et du Comité de pilotage du travail d'information extérieure, pour améliorer leur influence, leur position et leur réputation sur la scène internationale, de nombreux pays cherchent à renforcer la puissance douce à travers leurs valeurs culturelles, socio-politiques, ainsi que leur politique étrangère.

Le soft power est la capacité de créer de l'attraction et constitue un élément important pour la création d'une force nationale globale. A ce jour, avec l'émergence de nombreuses nouvelles méthodes de communication telles que l'Internet et les réseaux sociaux, la puissance douce dispose de plus d'espace et d'outils à déployer et à diffuser.

La promotion de l'utilisation des technologies de l'information, des technologies numériques, et des nouveaux médias, en particulier les réseaux sociaux, dans la gouvernance nationale et mondiale devient une tendance inévitable pour les gouvernements de tous les pays. Les activités diplomatiques ne font pas exception. C'est la base de la naissance de plusieurs nouveaux concepts tels que la diplomatie numérique (Digital Diplomacy), la diplomatie des médias sociaux (Social Media Diplomacy), et la diplomatie de réseau (Network Diplomacy), selon Lê Hai Binh.

Lê Hai Binh, membre suppléant du Comité central du PCV, chef adjoint de la Commission centrale de la sensibilisation et de l'éducation du Parti et du Comité de pilotage du travail d'information extérieure. Photo: VNA



Lors du colloque, des interventions ont analysé les politiques nationales du Vietnam et de l'Australie pour renforcer le soft power et construire des labels nationales dans le contexte d'explosion des nouveaux médias, les initiatives visant à créer un système de base de données pour promouvoir l'image du Vietnam dans l'espace numérique; et les initiatives de l'Australie de mise en œuvre de sa stratégie de diplomatie publique. -VNA