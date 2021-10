Hanoï, 28 octobre (VNA) - La Nouvelle-Zélande attache une grande importance à la promotion d'un partenariat stratégique avec le Vietnam dans divers domaines et met en œuvre des programmes pour aider le pays indochinois à répondre au changement climatique, au développement rural et au renforcement des compétences des femmes.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son et la nouvelle ambassadrice de Nouvelle-Zélande au Vietnam, Tridene Dobson. Photo : Bao dien tu Dang cong san Viet Nam.

C'est ce qu'a déclaré le 28 octobre la nouvelle ambassadrice de Nouvelle-Zélande à Hanoï, Tridene Dobson, lors d’une rencontre avec le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son.Lors de la rencontre, le ministre vietnamien des Affaires étrangères a exprimé son souhait que la diplomate néo-zélandaise continue de promouvoir des relations bien développées entre les deux pays.Il a suggéré que les deux parties achèvent bientôt la signature du programme d'action Vietnam - Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2024 en marge de la semaine du sommet de la coopération économique Asie-Pacifique (APEC).En outre, il a proposé de créer des conditions favorables aux produits agricoles et aquatiques vietnamiens pour accéder plus facilement au marché néo-zélandais afin de porter la valeur des échanges bilatéraux à 2 milliards de dollars d'ici 2024.Il a recommandé à Wellington de maintenir des programmes d’aides officiels au développement et des bourses pour les étudiants et les fonctionnaires vietnam iens.Pour sa part, l'ambassadrice Tridene Dobson a hautement apprécié les mesures efficaces et flexibles de prévention et d'adaptation au COVID-19 du gouvernement vietnamien, et a déclaré que son pays avait également mis en œuvre des stratégies et des solutions anti-épidémiques similaires.Après avoir remercié Hanoï pour son soutien à la Nouvelle-Zélande en tant que président de l'APEC 2021, il a indiqué qu'il avait travaillé avec les agences de son pays pour offrir une assistance au Vietnam dans sa réponse au COVID-19.- VNA