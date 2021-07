La 9e réunion du Comité de coopération mixte ASEAN-Nouvelle-Zélande se tient le 9 juillet par visioconférence.



Jakarta (VNA) – L’ASEAN et la Nouvelle-Zélande ont réaffirmé leur engagement à renforcer et approfondir leur partenariat stratégique lors de la 9e réunion de leur Comité de coopération mixte qui s’est tenue le 9 juillet par visioconférence.



Il s'agissait d'une réunion annuelle au niveau d’ambassadeur pour discuter des mesures propres à promouvoir la mise en œuvre des projets et activités de coopération ASEAN-Nouvelle-Zélande.



L'ambassadeur Nguyen Hai Bang, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ASEAN, a assisté à la réunion.



Lors de la réunion, les deux parties ont apprécié les progrès réalisés dans la mise en œuvre du Plan d'action ASEAN-Nouvelle-Zélande pour la période 2021-2025. En effet, durant la première année du Plan, 61 des 69 lignes d'action ont été mises en œuvre, en se concentrant sur le soutien à la réalisation des objectifs relatifs à l’édification de la Communauté de l’ASEAN.



Dans les temps à venir, l’ASEAN et la Nouvelle-Zélande continueront de se concentrer sur la mise en oeuvre de leur Plan d’action pour 2021-2025. La Nouvelle-Zélande continuera d'aider les pays de l'ASEAN à réaliser les Objectifs de Développement durable.



La Nouvelle-Zélande a également affirmé qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec l'ASEAN pour contenir la pandémie de COVID-19, rechercher et développer des vaccins, tout en soutenant l'ASEAN dans la promotion d'une reprise durable.-VNA