Hanoi (VNA) - De nombreuses activités de coopération internationale dans le domaine de la mer et des îles du Vietnam ont montré que les accords et la coopération internationaux sur les déchets plastiques océaniques doivent garantir la mise en œuvre cohérente d'une politique extérieure indépendante d'autonomie, de paix, d'amitié, de coopération et développement, de diversification, de multilatéralisation et de garantie des droits et intérêts légitimes de la nation et du peuple vietnamiens.

Photo . VNA

Le projet intitulé "Participation vietnamienne à la négociation et à l’élaboration de l'Accord mondial sur la lutte contre les déchets plastiques dans les océans", approuvé par le Premier ministre le 16 août dernier, affirme que le Vietnam respecte pleinement et de manière responsable les obligations liées à la réduction et la gestion des déchets plastiques océaniques engagées dans les cadres internationaux dont le Vietnam est membre ; met bien en œuvre ses initiatives sur les déchets plastiques océaniques ; renforce le contrôle de la pollution de l'environnement marin, en particulier celle causée par les déchets plastiques en association avec la promotion du soutien, du partage et de la coopération avec les organisations nationales et internationales, les pays de la région et dans le monde ; déploie efficacement la stratégie de gestion de la chaîne de valeur du plastique ; et renforce la gestion, la réutilisation, le recyclage, le traitement et la réduction des déchets plastiques.

Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement, Tran Hong Ha, a également affirmé que la tendance du monde post-COVID-19 sera la croissance verte, le développement de l'économie circulaire et de l'économie numérique. En conséquence, l'une des activités ciblées par le ministère en 2022 est de renforcer la coopération internationale, en particulier la diplomatie sur le climat et l'environnement, le partage et l'exploitation des ressources en eau transfrontalières et des ressources marines ; de valoriser les ressources endogènes, de tirer parti du soutien international pour remplir les engagements du Vietnam ; d’encourager et de mobiliser la communauté des entreprises, les organisations et les individus pour accroître les investissements dans le développement de l'économie circulaire.

Photo : VNA

Selon le vice-ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Le Minh Ngan, en 2022, en plus de la tâche clé consistant à achever la planification nationale de l'espace marin et le plan directeur sur l'exploitation et l'utilisation durables des ressources naturelles dans les zones côtières, dans la période de 2021 à 2030, avec une vision à l'horizon 2045, le Département général des mers et des îles du Vietnam doit continuer à renforcer la coopération internationale, accélérer la mise en œuvre de ses projets de coopération avec des organisations internationales, consolider et élargir ses relations avec les partenaires maritimes multilatéraux et bilatéraux, participer et consolider activement aux efforts conjoints de la communauté internationale pour la conservation et l'utilisation durable des mers et des océans.

Afin d'atteindre ces objectifs, le directeur général adjoint Nguyen Que Lam a déclaré qu'en 2022, le Département général continuera de bien exécuter l'attribution des tâches à tous les niveaux et organisations relevant du Département général, de promouvoir la créativité, de créer un environnement de travail sain, de renforcer l'application des technologies de l'information dans la gestion, la coordination entre le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et les agences, forces et localités côtières dans la gestion des mers et des îles.- VNA