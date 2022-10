Trois scénarii pour le développement de l'hydrogène au Vietnam ont été élaborés. Photo: moit.gov.vn Trois scénarii pour le développement de l'hydrogène au Vietnam ont été élaborés. Photo: moit.gov.vn

Hanoi (VNA) - Le Vietnam s’efforce de développer des sources potentielles d'énergie propre, notamment l'hydrogène vert, contribuant à la diversification des sources d'énergie, pour remplacer les matières premières et les combustibles fossiles dans la production industrielle et les transports.Ce propos a été affirmé par Ngo Thi To Nhien, directrice exécutive de l'Initiative de transition énergétique du Vietnam, dans un talk-show en ligne le 18 octobre sur «Les perspectives de l'hydrogène vert dans une économie bas carbone au Vietnam ».Selon le Dr Tran Khanh Viet Dung, l'Initiative de transition énergétique du Vietnam développe trois scénarii pour le développement de l'hydrogène. Le premier scénario est calculé sur la base des politiques du gouvernement concernant la feuille de route de réduction des émissions dans les secteurs industriels et de transport. Le 2e scénario se base sur les tendances de développement technologique dans le monde, des capacités du Vietnam et la demande du marché intérieur. Le 3e pose l'ambition que le Vietnam aille de pair avec un développement technologique, capable de produire de l'hydrogène satisfaisant la demande intérieure et l'exportation.Pour promouvoir le développement de l'hydrogène vert d'ici 2030, le Dr Nguyen Huu Luong de l'Institut du pétrole suggère que le Vietnam devrait mettre en œuvre de projets pilotes, développer des politiques pour encourager la production et l'utilisation d'hydrogène vert, installer des infrastructures et la chaîne d'approvisionnement, élaborer des normes techniques et de sécurité dans la production, le stockage et le transport de l'hydrogène.Les experts ont également remarqué que le développement de l'industrie de l'hydrogène au Vietnam est confronté à de nombreux défis, en termes de politiques, d'infrastructures, de ressources financières, de main-d’œuvre et de technologies. Par conséquent, le Vietnam a besoin de politiques révolutionnaires dans la recherche et l'application de technologies, tout en effectuant des solutions appropriées et synchrones, pour créer une chaîne d'approvisionnement complète en hydrogène vert dans le pays. - VNA