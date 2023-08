Politique 📝 Édito: Hauts Plateaux du Centre : moyens de subsistance durables, élimination des risques Les Hauts Plateaux du Centre possèdent de nombreux potentiels et avantages, mais la promotion de leur croissance et l’amélioration de la vie de leur population de près de 6 millions d’habitants et nécessitent des solutions fondamentales aux problèmes liés au foncier, au développement agricole et sylvicole, à la protection de l’environnement écologique.

Société Aides aux sinistrés dans trois provinces du Centre du Laos Le Consulat général du Vietnam à Savannakhet et les Associations des Vietnamiens, des entreprises du Vietnam dans les trois provinces lao de Savannaket, Khammouane et Bolykhamxay, ont remis des aides aux sinistrés des crues, inondations et glissements de terrain survenus dans ces trois localités ces derniers jours.

Société Le Comité permanent de l’AN travaille sur la supervision de résolutions sur l’éducation Le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a travaillé sur un rapport sur les résultats de la supervision thématique de la « Mise en œuvre de la résolution n° 88/2014/QH13 et de la résolution n° 51/2017/QH14 de l'Assemblée nationale sur la rénovation des programmes et des manuels d'enseignement général ».