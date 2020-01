Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Sergiy Kyslytsya (gauche), et le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-ministre ukrainien des Affaires étrangères, Sergiy Kyslytsya, a rencontré le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh, au siège des Nations Unies à New York, pour discuter des relations bilatérales et d’affaires internationales.

Selon un communiqué du ministère ukrainien des Affaires étrangères, le vice-ministre Sergiy Kyslytsya a également participé au débat public sur le "Respect de la Charte des Nations unies aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales", présidé par le vice-Premier ministre et ministre vietnamien des Affaires étrangères, Pham Binh Minh. Dans son discours, Sergiy Kyslytsya a déclaré apprécier l’initiative du Vietnam sur le thème de ce débat.

Lors de leur rencontre, Sergiy Kyslytsya et Pham Binh Minh ont discuté des perspectives de développement des relations politiques et économiques entre leurs pays, du renforcement de la coopération bilatérale au sein des Nations Unies et d’autres organisations internationales. Ils ont en outre parlé des préparatifs de la consultation politique de niveau vice-ministériel entre l’Ukraine et le Vietnam en 2020 et d’une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Vietnam.

Le vice-Premier ministre Pham Binh Minh a saisi cette occasion pour adresser à l’Ukraine ses profondes condoléances suite au crash du Boeing 737 ukrainien en Iran. -VNA