Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a eu un entretien, le 13 avril à Hanoï, avec la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly, en visite officielle au Vietnam du 12 au 14 avril 2022.

La ministre canadienne Mélanie Joly a affirmé que le Canada souhaitait élargir la coopération avec le Vietnam, notamment en matière de coopération économique et commerciale. Le Canada soutiendra le Vietnam dans la réponse au changement climatique et la mise en œuvre des engagements pris lors de la 26e Conférence des Parties (COP26) à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, a-t-elle ajouté.

L'entretien entre le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son et la ministre canadienne des Affaires étrangères Mélanie Joly. Photo: VNA

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir l'échange de délégations à tous les niveaux, reprennent bientôt les mécanismes de dialogue bilatéral ; tirent le meilleur parti des opportunités de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).

Il a demandé au Canada de continuer d'ouvrir le marché en faveur des marchandises et des produits agricoles vietnamiens ; de reconnaître rapidement le passeport vaccinal du Vietnam ; de créer les conditions favorables à la communauté vietnamienne au Canada.

Les deux ministres ont procédé à un échange de vues sur des situations internationales et régionales d'intérêt commun.

Sur la question ukrainienne, Bui Thanh Son a affirmé la position constante du Vietnam, qui soutient fermement le règlement des différends internationaux par des moyens pacifiques sur la base du respect de la Charte des Nations Unies et des principes fondamentaux du droit international. Le Vietnam est prêt à apporter une contribution active à l'aide humanitaire, aux processus diplomatiques, au dialogue et aux négociations ainsi qu'à la reconstruction et à la réhabilitation en Ukraine. -VNA