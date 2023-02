Bruxelles (VNA) - Une rencontre amicale vient d’être organisée à Amsterdam par l'Association d’entreprises néerlandaise au Vietnam et la Chambre de Commerce Pays-Bas-Vietnam (DBAV/NVCC), en l’honneur du Nouvel An lunaire. L’événement a réuni une centaine de représentants des entreprises néerlandaises actives au Vietnam.

L'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viêt Anh, prend la parole lors de la réunion. Photo : Ambassade du Vietnam aux Pays-Bas

Il s’agit d’un événement sans précédant témoignant une large participation d'entreprises vietnamiennes faisant des affaires aux Pays-Bas. L’occasion pour elle d'élargir leur réseau et de rejoindre la DBAV/NVCC pour augmenter les opportunités d'affaires et d'investissement.

S'exprimant à cette rencontre, l'ambassadeur du Vietnam aux Pays-Bas, Pham Viêt Anh, a passé en revue des réalisations socio-économiques du Vietnam en 2022, en particulier les points positifs de la coopération en matière de commerce et d'investissement entre les deux pays.

Les Pays-Bas continuent d'être le plus grand investisseur de l’Union européenne (UE) au Vietnam et le 8e investisseur étranger au Vietnam avec un capital de 13,7 milliards de dollars pour 410 projets. Le commerce bilatéral a atteint 11,1 milliards de dollars, en hausse de 32,6% par rapport à 2021. Les Pays-Bas demeurent le 2e marché d'exportation excédentaire du Vietnam en 2022.

Edo Offerhause, directeur exécutif de NLinBusiness, s’adresse aux invités de la rencontre. Photo : Ambassade du Vietnam aux Pays-Bas

L'ambassadeur Pham Viêt Anh a souligné les contributions positives des milieux d'affaires des deux pays. L'ambassadeur a apprécié les activités de la DBAV/ NVCC au fil des années, en particulier en 2022. Grâce à des innovations et créativités, la DBAV/NVCC a attiré de nombreuses entreprises des deux pays.

Actuellement, plus de 160 entreprises néerlandaises deviennent membres de cette organisation. En particulier, à partir de 2022, des entreprises vietnamiennes basées aux Pays-Bas rejoignent cette Association. L'ambassadeur a affirmé que l'Ambassade accompagne et soutient toujours les activités de la DBAV/NVCC. Il a souhaité également que l'Association et ses membres se tiennent toujours aux côtés des activités organisées par l'ambassade du Vietnam en l’honneur du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Pour sa part, Edo Offerhause, directeur exécutif de NLinBusiness (Centre néerlandais de soutien aux petites et moyennes entreprises, qui fait partie de la Fédération néerlandaise des propriétaires, parrainé par le Département du commerce international, ministère néerlandais des Affaires étrangères) a félicité la DBAV/NVCC sur sa croissance, soutenant grandement les entreprises néerlandaises investissant au Vietnam ainsi que les entreprises vietnamiennes faisant leurs affaires aux Pays-Bas.

Il a également promis que dans les temps à venir, NLinBusiness continuerait d'accompagner l'Association dans le rôle d'orientation ainsi que de soutien financier pour les activités de la DBAV/NVCC aux Pays-Bas ainsi qu’au Vietnam. - VNA