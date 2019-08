Hanoï (VNA) - Le vice-président de l'Assemblée nationale du Vietnam, Phung Quoc Hien, s'est entretenu lundi 19 août à Hanoï avec son homologue laotien, Bounpone Bouttanavong, en visite officielle au Vietnam.



Les deux parties sont convenues de coopérer étroitement pour multiplier l’échange de visites des dirigeants des deux assemblées législatives, organiser des séminaires thématiques et des cours de formation sur l’élaboration de lois.



Les deux organes législatifs envisageront de créer un groupe mixte chargé de surveiller les activités aux portes des frontières afin de promouvoir le commerce bilatéral. Les commissions de l’Assemblée nationale vietnamienne et laotienne seront chargées de la supervision de la mise en œuvre des accords de coopération signés.



Phung Quoc Hien, s'est réjoui de la croissance des relations économiques bilatérales avec un commerce bilatéral de plus d'un milliard de dollars l'année dernière. Au premier semestre de 2019, le commerce bilatéral était de 575 millions de dollars, en hausse de près de 15,6%.



Bounpone Bouttanavong, pour sa part, a salué les réalisations enregistrées par le Vietnam dans la mise en œuvre des documents adoptés lors du 12e Congrès national du Parti. Il a espéré que les liens entre les deux organes législatifs continueront de se resserrer. -VNA