Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu le 3 août un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Bénin, Olushegun Adjadi Bakari.



Le chef de la diplomatie du Bénin a exprimé son impression des réalisations de développement socio-économique du Vietnam au cours des dernières années. Il a hautement apprécié le rôle et la position du Vietnam sur la scène internationale, soulignant que le Bénin pouvait apprendre de l'expérience de développement du Vietnam.



Le ministre Bui Thanh Son a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l'importance à son amitié et sa coopération traditionnelles avec le Bénin et souhaitait les promouvoir. Il a souligné que le potentiel de coopération demeurait important, de sorte que les deux parties devaient promouvoir la coopération économique bilatérale.



Les deux ministres ont convenu de renforcer l'échange de délégations, de créer des conditions favorables aux échanges d’informations entre entreprises et investisseurs, de promouvoir le commerce et l’investissement, ainsi que la coopération dans l’agriculture, les sciences, les télécommunications, l’électronique...



Les deux parties ont également convenu de se coordonner activement pour signer prochainement un protocole d'accord sur la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères, un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services, ainsi que d’autres documents, pour créer un cadre juridique favorable à la coopération bilatérale. -VNA