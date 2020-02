Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh et la ministre des Sciences et des Arts du Land de Hesse (Allemagne), Angela Dorn. Photo: VNA



Hanoï, 26 février (VNA) – Le vice-Première ministre permanent Truong Hoa Binh a reçu le 26 février à Hanoï la ministre des Sciences et des Arts du Land de Hesse (Allemagne), Angela Dorn, en visite de travail au Vietnam.

Truong Hoa Binh a affirmé que le partenariat stratégique entre le Vietnam et l'Allemagne se développait de manière stable et positive et que la Hesse était toujours un facteur positif dans les liens bilatéraux.

Depuis l'ouverture de la ligne directe de Francfort à la destination du Vietnam en 2007, la Hesse prouve son rôle important dans la promotion des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Actuellement, le commerce bilatéral entre le Vietnam et la Hesse est d'environ un milliard de dollars (représentant 1/8 du commerce bilatéral Vietnam-Allemagne).

Truong Hoa Binh a hautement apprécié la coopération entre la Hesse et le Vietnam dans le cadre du projet phare de l'Université Vietnam - Allemagne. Il a souligné l’organisation par les deux pays de nombreuses activités commémoratives, dont la Journée de la culture vietnamienne en Allemagne, en 2020 où les deux pays célèbrent les 45 ans de l'établissement des relations diplomatiques.

Le dirigeant vietnamien a demandé à la ministre allemande d’encourager les entreprises de Hesse à venir au Vietnam pour investir dans les domaines tels que les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, la fabrication, l’industrie auxiliaire, la transformation de produits agricoles, la production de produits en caoutchouc naturel, ... notamment dans la participation pour être des actionnaires stratégiques des entreprises publiques en cours d’actionnarisation et cotées sur la bourse par le gouvernement vietnamien.

Il a suggéré que la ministre et le gouvernement de Hesse créaient des conditions favorables aux entreprises vietnamiennes telles que Vietnam Airlines, Vietinbank et FPT… pour qu’elles puissent fonctionner efficacement dans la Hesse. Il a demandé de promouvoir la coopération dans l'éducation et la formation, de faciliter la vie de la communauté vietnamienne en Allemagne.

Pour sa part, Angela Dorn, a félicité les résultats positifs dans les relations diplomatiques entre les deux pays en général et entre le Vietnam et la Hesse, en particulier, dans de nombreux domaines tels que l'éducation et la formation, la culture, les sciences, les technologies.

Exprimant son admiration devant le travail de prévention et de lutte contre le COVID-19 du Vietnam, Angela Dorn, a déclaré que l'Allemagne comptait trois grandes universités spécialisées dans la recherche du vaccin contre cette épidémie et était prête à accueillir les scientifiques vietnamiens venus y étudier pendant d’un à trois mois. - VNA