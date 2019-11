Do Quoc Hung, chef adjoint du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le Ghana est l'un des partenaires commerciaux de premier rang du Vietnam en Afrique de l'Ouest.

C'est ce qu'a déclaré Do Quoc Hung, chef adjoint du Département des marchés Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce lors d'un séminaire d'affaires Vietnam-Ghana organisé jeudi à Hanoï, à l'occasion de la visite de travail au Vietnam du vice-ministre ghanéen du Commerce et de l'Industrie Robert Ahomka-Lindsay.

Ce dernier a indiqué que le Vietnam était un partenaire commercial du Ghana en Asie et que le commerce bilatéral a connu une croissance positive lors de ces dernières années.

Le Ghana et le Vietnam disposaient de belles perspectives de coopération dans plusieurs domaines comme le commerce, l'industrie, l'agriculture et l'investissement, a-t-il ajouté.

Selon Nguyen Minh Phuong, représentante du Département des marchés Asie-Afrique,en 2018, le Vietnam a exporté pour 278,3 millions de dollars vers le Ghana, soit une hausse de 4,5% et en a importé pour 294,6 millions de dollars (-8,1%).

Le Vietnam exporte essentiellement du riz, des équipements ménagers, du clinker, du fer et de l'acier de toutes sortes, du textile, des téléphones portables, etc, tandis que le Ghana est un fournisseur des matières premières au service de la production du Vietnam, tels que le pétrole brut.

Notamment, le Ghana est le plus grand importateur du riz du Vietnam en Afrique. En 2018, le Vietnam a exporté vers ce marché plus de 371,180 tonnes de riz, pour une valeur de 214 millions de dollars. -VNA