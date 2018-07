Hanoi, 19 juillet (VNA) – Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a signé une Directive 21/CT-TTg sur le renforcement de la mise en œuvre de mesures afin de réduire les frais de logistique et se connecter de façon efficace au réseau d'infrastructures de transport.

Photo d'illustration.

Le chef du gouvernement a demandé aux ministères, secteurs et localités concernés de déployer des programmes concrets et des plans d’actions pour développer des services de logistique du Vietnam en 2025.

Il faut se concentrer sur le perfectionnement de la politique, de la loi des services de logistique, l’amélioration de la capacité des infrastructures, des entreprises et de la qualité des services, le développement du marché des services de logistique, la formation des ressources humaines...

Le Premier ministre a chargé le ministère des Transports et des Communications de perfectionner le cadre juridique, les mécanismes et politiques, de réformer les procédures administratives, de simplifier les procédures d'examen, d’améliorer la qualité de la mise en œuvre de l’aménagement, d’accroître la connectivité, de développer de façon rationnelle les modes de transport, d'optimiser les services multimodaux de transport et de logistique, de renforcer la connectivité des modes de transport, de réduire les coûts et d’améliorer la qualité des services de transport.



Le ministère des Transports et des Communications doit intensifier la restructuration du marché des transports, réduire les parts de marché du transport routier, et augmenter celles des transports maritime, ferroviaire et fluvial.



Le Premier ministre a chargé le ministère de l'Industrie et du Commerce de poursuivre la coordination avec les ministères et organes concernés, notamment le ministère du Plan et de l’Investissement et celui des Finances pour perfectionner la politique d'investissement dans les infrastructures de logistique



Le ministère de l'Industrie et du Commerce se concentrera sur l'amélioration des infrastructures associées au commerce électronique, en combinant logistique et e-commerce.



Le ministère du Plan et de l'Investissement appelle à investir dans la construction de centres logistiques de type I, qui joueront un rôle majeur dans la liaison entre le Vietnam et le monde. - VNA