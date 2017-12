Hanoi, 27 décembre (VNA) - Selon des données préliminaires du Département général des Douanes, le Vietnam a exporté au Myanmar pour 640,3 millions de dollars ces 11 derniers mois, +53,3% en un an, dont 77 millions en novembre.

Les exportations vietnamiennes de machines-outils au Myanmar se sont établies à près de 70 millions de dollars en 11 mois. Photo: Baodautu

Parmi les produits principaux exportés figurent machines-outils et pièces détachées avec 69,7 millions de dollars de chiffre d’affaires, véhicules et pièces de rechange, 67,9 millions.A souligner que le Myanmar a importé plus de 2,1 fois plus de produits en acier vietnamiens qu’à la même période de 2016, pour un montant de 66,8 millions de dollars.Outre ces trois produits, le Vietnam a aussi exporté au Myanmar métaux, textile-habillement, produits chimiques, céramiques.... Sur ces 11 mois, 61,5% des groupes de produits d’exportation vietnamiens au Myanmar ont connu une croissance.- CPV/VNA