Le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Photo: AFP/VNA



Hanoï (VNA) - Sur invitation de son homologue vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 4 au 7 juillet.

Depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 14 juillet 1992, le Vietnam et l'Arménie ont maintenu et consolidé leurs bonnes relations politiques. L'Arménie a ouvert son ambassade au Vietnam en août 2013. La République d'Arménie a accordé au peuple vietnamien des aides précieuses dans son œuvre d'édification et de défense nationale, ainsi que dans la formation des cadres et étudiants vietnamiens.

Aujourd'hui, les deux parties s'entraident régulièrement au sein des forums internationaux, échangent des délégations de tous échelons, renforcent la coopération entre les ministères, branches et localités entre les deux pays, contribuant à améliorer la confiance politique, la compréhension mutuelle et créant une base solide pour développer les relations de coopération dans l'économie, le commerce, l'investissement, etc.

La première réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Arménie sur la coopération économique, commerciale, scientifique et technique a été organisée en mars 2017 à Hanoï. Cette réunion marquait un jalon important pour approfondir la coopération entre les deux pays.

Le potentiel de coopération en matière économique entre l'Arménie et le Vietnam reste modeste. Les échanges commerciaux bilatéraux ont diminué de 6,1 millions de dollars en 2015 à 3,6 millions en 2018. Le Vietnam et l'Union économique eurasiatique (UEEA) ont signé l'accord de libre-échange le 29 mai 2015 dans la province de Burabai, au Kazakhstan. Cet accord est entré en vigueur depuis le 5 octobre 2016.

En outre, les deux pays ont signé de nombreux accords sur la coopération dans l'économie, le commerce, la culture, les sciences et techniques, etc.

La visite officielle au Vietnam du Premier ministre arménien vise à renforcer l'amitié traditionnelle et la coopération entre les deux pays, notamment dans les dans les domaines d'intérêt commun, à discuter des questions régionales et internationales d'intérêt commun. La visite contribuera à affirmer que le Vietnam souhaite accélérer l'amitié traditionnelle et la coopération avec l'Arménie. -VNA