Panorama de l'événement. Photo: Nhu Quynh



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 19 avril, l’Université Thuyloi a coopéré avec l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - Pays-Bas pour célébrer le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les Pays-Bas (9 avril 1973-2023).



L’événement a eu lieu en présence de l'ambassadeur des Pays-Bas au Vietnam, Kees van Baar.



Selon le professeur Dao Xuan Hoc, président de l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - Pays-Bas, les Pays-Bas sont le plus grand investisseur européen au Vietnam (plus de 13,7 milliards de dollars de capital enregistré en 2022) et le 2e plus grand marché d’exportation du Vietnam en Europe (11,09 milliards de dollars d’échanges commerciaux bilatéraux en 2022).



Dao Xuan Hoc a également estimé que les contributions approfondies des Pays-Bas à la technologie et à l'agro-industrie avaient contribué aux nombreuses réalisations du Vietnam dans le domaine de l'agriculture.



A cette occasion, l’Université Thuyloi a coopéré avec l'Association d'amitié et de coopération Vietnam - Pays-Bas pour organiser un séminaire technique Vietnam - Pays-Bas dans le domaine de l'irrigation, de la prévention et de la lutte contre les catastrophes naturelles et le changement climatique.-VNA