Panorama de l'entretien. Photo : http://quochoi.vn



Hanoï (VNA) – Un entretien entre le groupe de députés d’amitié Vietnam-France et le groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale française a eu lieu le 17 juillet à Hanoï.

L’entretien a été co-présidé par Mme Nguyen Thuy Anh, présidente de la Commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale vietnamienne, également présidente du groupe de députés d’amitié Vietnam-France, et Mme Stéphanie Do, présidente du groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale française.

Soulignant le développement rapide de l’amitié vietnamo-française depuis l’établissement du partenariat stratégique entre les deux nations en 2013, Nguyen Thuy Anh a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à ses relations avec la France. Elle a déclaré souhaiter que les deux nations continuent d’approfondir leur coopération.

Stéphanie Do a affirmé que le groupe d’amitié France-Vietnam à l’Assemblée nationale française était prêt à partager des expériences avec les organes de l’Assemblée nationale vietnamienne et les députés vietnamiens.

Lors de leur entretien, les deux parties ont été unanimes sur la nécessité de renforcer la coopération vietnamo-française pour l’intérêt des deux pays. Elles ont insisté sur la nécessité d’approfondir le partenariat stratégique bilatéral, de renforcer la confiance politique et les contacts de haut niveau, d’améliorer l’efficacité des dialogues et des mécanismes de coopération bilatéraux. Elles ont en outre souligné l’importance d’intensifier les échanges entre les habitants, la coopération décentralisée, ainsi que la collaboration dans les affaires régionales et internationales d’intérêt commun.

Les deux parties ont déclaré se réjouir du développement des relations entre les organes législatifs vietnamien et français.

Nguyen Thuy Anh a émis le souhait que les deux pays créent des conditions favorables à l’accès au marché des entreprises. Elle a affirmé que le Vietnam saluait la participation des entreprises françaises à des projets sur son sol, notamment dans les secteurs des infrastructures, des énergies renouvelables, des villes intelligentes, de la santé…

Le même jour, la délégation française a travaillé avec la Commission de la culture, de l’éducation, de la jeunesse, de l’adolescence et de l’enfance de l’Assemblée nationale vietnamienne. -VNA