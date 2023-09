La Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, au 1er arrondissement, accueille de nombreux visiteurs. Photo VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié une stratégie de marketing touristique du Vietnam pour 2030, définissant des orientations principales pour le tourisme national et régional.



Pour la région Sud-Est, la marque touristique est associée au tourisme urbain, au tourisme d’affaires, au tourisme gastronomique, au tourisme paysager, au tourisme fluvial, ainsi qu’aux produits spécifiques pour le tourisme culturel, spirituel, historique.



Pour le delta du Mékong, la marque touristique est associée au paysage et à la culture de la région du Mékong et à des produits spécifiques, notamment le tourisme fluvial, l'écotourisme, la découverte du patrimoine culturel, le tourisme de villégiature, les divertissements.



Selon la directrice adjointe du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Bui Thi Ngoc Hieu, la mégapole du Sud se présente comme un lieu où les touristes peuvent découvrir une ville animée et moderne, ainsi qu'une destination attrayante pour le shopping et les divertissements. La ville renforce le marketing et l’intégration des cartes touristiques pour aider les touristes à accéder facilement à des informations et à tirer efficacement parti des réseaux sociaux telles que Facebook, Tiktok, Instagram, YouTube..., pour promouvoir l’image du pays.



Selon le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la ville se coordonne en outre avec de nombreuses localités pour organiser des activités de promotion du tourisme à l’étranger.



De nombreuses autres localités se concentrent également sur l'organisation de programmes et de campagnes de marketing en fonction de leurs objectifs et de leurs priorités.



Selon un représentant du Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Long An, cette province méridionale attache de l'importance à la réforme de la conception de ses produits de communication et de promotion pour que les touristes ressentent à la fois l'attractivité et l'authenticité. Elle renforce la fourniture d’informations touristiques sur le Portail provincial d'informations et d’applications sur le tourisme intelligent à l’adresse mylongan.vn, sur l’application "Long An Tourism" ou sur les pages "LONG AN TOURISM" sur les réseaux sociaux Facebook, Zalo. Ces adresses fournissent des données et suggèrent des expériences de tourismes paysager, de villégiature, de santé…



Dans la ville de Vung Tau, province de Ba Ria-Vung Tau (Sud), les autorités locales promeuvent l'image d'une ville touristique "Verte - Propre - Belle". La ville se concentre sur la présentation aux touristes de produits de tourisme expérientiel haut de gamme, de baignade, de divertissement, de tourisme d’affaires, d’écotourisme… Des événements culturels et sportifs sont organisés régulièrement tout au long de l'année pour attirer les visiteurs.

District insulaire de Con Dao, province de Ba Ria-Vung Tau. Photo: VNA



De son côté, la province de Dong Thap promeut la promotion du tourisme rural associé aux découvertes de villages artisanaux et aux spécialités culinaires, à travers des événements tels que le festival du lotus de Dong Thap, le festival du pangasius, le festival de la mangue, le festival des fleurs de Sa Dec... Parallèlement, la province améliore la présentation de ses sites historiques et culturels, de ses villages artisanaux et de des festivals…



Parmi les entreprises, le groupe Saigontourist met continuellement à jour les informations le concernant pour les fournir à ses partenaires et à ses clients, et participe activement à des salons internationaux du tourisme en République de Corée, au Royaume-Uni, en Inde, au Moyen-Orient...-VNA