Collecte de déchets à la plage de Cua Dai. Photo: baoquangnam.vn



Hanoï (VNA) – Des experts ont exhorté les autorités de la ville de Hôi An, province de Quang Nam (Centre), à mettre en œuvre le tri des déchets à la source, en vue d’augmenter la quantité des déchets recyclés et d’améliorer la qualité du système de traitement.

La ville doit réduire l'utilisation des sacs plastiques et des plastiques à usage unique, tout en prenant des mesures pour remplacer et recycler les déchets plastiques à faible valeur économique, a estimé Kiêu Thi Kinh, de l’Université des sciences et de l’éducation de Da Nang, lors d’un webinaire organisé par l'Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et l’Institut international de l’eau de Stockholm (SIWI).

Pour une Hoi An plus verte, elle a recommandé le tri des déchets à la source, la réduction des sacs en plastique et des plastiques à usage unique, et une gestion accrue de l'agro-pêche, de la construction et des déchets de rue.

Les participants ont proposé aux autorités locales de mettre en place des mécanismes pour inciter les particuliers et les entreprises à investir dans le traitement des déchets ; de mettre en service des usines de traitement des déchets solides ; et d'établir des normes sur la collecte et le transport des déchets à la source. -VNA