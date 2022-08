Hanoï (VNA) – Une réunion du Comité central de pilotage pour le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Directive n° 16-CT/TW du Secrétariat du 11e mandat sur le renforcement de la direction du Parti pour l’envoi de travailleurs et experts vietnamiens à l'étranger pour travailler, a eu lieu le 24 août à Hanoï.



La réunion a été présidée par Tran Tuan Anh, membre du Bureau politique, président de la Commission économique du Comité central du Parti, également chef du Comité central de pilotage pour le bilan de 10 ans de mise en œuvre de la Directive n° 16-CT/TW du Secrétariat du 11e mandat.



Lors de la réunion, Do Ngoc An, chef adjoint de la Commission économique du Comité central du Parti, a présenté un rapport de synthèse sur un certain nombre de questions majeures liées au bilan décennal de la mise en œuvre de la Directive 16-CT/TW. Sur cette base, les participants ont présenté leurs avis sur le projet de rapport final, en se concentrant sur la situation des travailleurs vietnamiens à l’étranger, la formation professionnelle, etc. -VNA