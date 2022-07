L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet (droite), et le ministre d'État au ministère irlandais des Affaires étrangères, Colm Brophy. Photo: baoquocte.vn



Hanoï (VNA) – L’assistant du ministre des Affaires étrangères, Do Hung Viet, a eu le 4 juillet une séance de travail avec le ministre d'État au ministère irlandais des Affaires étrangères, Colm Brophy.



Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les avancées des relations Vietnam – Irlande dans plusieurs domaines, notamment un commerce bilatéral de 4,7 milliards de dollars en 2021 malgré le COVID-19.



Colm Brophy a déclaré apprécier la mise en œuvre efficace des projets d'aide au développement financés par l'Irlande dans les localités vietnamiennes et a affirmé la volonté de renforcer la coopération avec le Vietnam dans la politique, la diplomatie, sur les forums multilatéraux et dans les domaines où les deux parties ont des avantages et des potentiels.



Les deux parties ont convenu de renforcer la coordination entre les deux ministères des Affaires étrangères pour resserrer les liens politiques et économiques, d’élargir la coopération dans des domaines prioritaires tels que l'adaptation au changement climatique, les énergies renouvelables, l'agriculture de haute technologie, l'innovation, la coopération au développement, l'éducation - la formation…



Les deux parties ont également discuté d’affaires internationales et régionales d’intérêt commun. -VNA