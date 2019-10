Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh (droite) et le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Truong Hoa Binh a reçu le 29 octobre à Hanoï le vice-Premier ministre russe Maxim Akimov, en visite officielle au Vietnam du 28 au 30 octobre.



Truong Hoa Binh lui a affirmé que le Vietnam accordait toujours de l’importance à son partenariat stratégique intégral avec la Russie et soutenait le renforcement du rôle et de la position de Moscou en Asie-Pacifique. Il a également exprimé la volonté de Hanoï d’approfondir la coopération substantielle avec Moscou.



Soulignant l’importance de l’Année croisée Vietnam-Russie 2019, le vice-Premier ministre vietnamien a demandé aux comités d’organisation des deux pays de poursuivre leur collaboration afin d’organiser avec succès les événements prévus d’ici la fin de l’année.



S’agissant des relations bilatérales dans le commerce, il a indiqué que les échanges commerciaux entre le Vietnam et la Russie n’avaient atteint que 3,4 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année, soit une baisse de 1,4% en un an. Il a ainsi proposé que les deux parties travaillent ensemble pour lever les obstacles non tarifaires et chercher à profiter au mieux des avantages de l’accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).



Soulignant que le pétrole et le gaz constituaient un secteur de coopération stratégique pour les relations bilatérales, Truong Hoa Binh a déclaré que le Vietnam créait des conditions favorables aux entreprises pétrolières et gazières russes pour qu’elles élargissent la prospection et exploitent du pétrole et du gaz sur son plateau continental selon le droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982. Il a demandé au gouvernement russe de favoriser la participation de la joint-venture Rusvietpetro à des projets concernant de nouveaux gisements potentiels, d’encourager les entreprises pétrolières et gazières russes à élargir la prospection et l’exploitation du pétrole et du gaz sur le plateau continental du Vietnam.



Le vice-Premier ministre russe a déclaré que la coopération avec le Vietnam était une priorité inconditionnelle de son pays dans l’Asie. Selon lui, le Vietnam est à la fois un partenaire diplomatique et commercial important et un ami traditionnel de longue date de la Russie. Le dialogue politique de haut niveau entre les deux parties est une bonne base pour un développement rapide des relations commerciales. Par ailleurs, les deux pays ont le consensus dans plusieurs affaires internationales et se soutiennent sur la scène internationale.



Maxim Akimov a indiqué que la présidence vietnamienne de l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) en 2020 serait une condition favorable au développement de la coopération bilatérale dans de nombreux domaines. Il a souligné que l’élection du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies pour le mandat 2020-2021 était un événement important pour Hanoï mais aussi pour le monde, sous l’angle du maintien de la paix et de la stabilité dans le monde.



Lors de leur rencontre, les vice-Premiers ministres Truong Hoa Binh et Maxim Akimov ont également partagé leurs points de vue sur d’autres secteurs de coopération et certains projets communs importants. -VNA