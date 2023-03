Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son (droite), et l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew. Photo: VNA



Hanoï (VNA) - Le ministre des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a reçu le 20 mars à Hanoï l’ambassadeur britannique au Vietnam, Iain Frew.



Appréciant le dynamisme de l’ambassadeur Iain Frew dans la mise en oeuvre de nombreuses activités bilatérales lors de ces derniers temps, le ministre Bui Thanh Son lui a demandé de continuer à promouvoir l’échange de délégations de tous niveaux, la mise en oeuvre efficace des mécanismes de coopération bilatérale, la collaboration avec les partenaires vietnamiens dans l’organisation des célébrations du 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.



Le chef de la diplomatie vietnamienne a proposé que les deux parties entretiennent leur coopération efficace dans les domaines traditionnels tels que le commerce - investissement, éducation - formation, sécurité – défense, tout en élargissant leur coopération dans de nouveaux domaines comme la croissance verte, l’adaptation au changement climatique.



Appréciant le rôle du Royaume-Uni dans la promotion de l’édification d'un cadre de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP-Just Energy Transition Partnership) entre le Vietnam et des partenaires internationaux, Bui Thanh Son a demandé au Royaume-Uni de continuer à soutenir le Vietnam en termes d'expériences, de transfert de technologies, de financement vert et de développement des ressources humaines dans ce domaine.



L'ambassadeur Iain Frew a affirmé que le Royaume-Uni attachait de l’importance au développement de ses relations avec le Vietnam sur la base de relations politiques fiables, d'une coopération étroite dans les forums multilatéraux et régionaux, de liens économiques solides, d'un riche potentiel de coopération à l'avenir, notamment dans les nouveaux domaines et tendances de développement du monde, tels que la transition énergétique durable, la réponse au changement climatique.



L’ambassadeur britannique a promis de renforcer sa coopération étroite avec le ministère des Affaires étrangères et d’autres organes vietnamiens dans l’élaboration de plans de coopération dans les temps à venir. -VNA