Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son (droite), et le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab . Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'invitation du ministre vietnamien des Affaires étrangères (AE) Bui Thanh Son, le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab, a effectué les 21 et 22 juin une visite officielle au Vietnam.

Lors de leur entretien mardi matin 22 juin à Hanoï, le ministre vietnamien des AE Bui Thanh Son a exprimé sa conviction que cette visite créerait un nouvel élan pour promouvoir les relations bilatérales.

Panorama de l'entretien. Photo : VNA

Le Premier Secrétaire d'État et Secrétaire d'État aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement du Royaume-Uni, Dominic Raab, a affirmé sa volonté de renforcer le partenariat stratégique et la coordination étroite avec le Vietnam.

Les deux parties ont exprimé leur satisfaction devant les avancées dans la coopération bilatérale, en particulier depuis l'année 2020, alors que les deux pays ont publié une Déclaration commune orientant le partenariat stratégique bilatéral pour la prochaine décennie, signé et mis en œuvre l'accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA).

Photo : VNA

Elles ont également convenu de reprendre prochainement l'échange de délégations et les principaux mécanismes de coopération tels que le dialogue Vietnam-Royaume-Uni sur la stratégie de sécurité et de défense, le Comité mixte de coopération dans l’économie, le commerce et l’investissement (JETCO).

Elles ont hautement apprécié la coopération économique florissante malgré l'impact de la pandémie de COVID-19. La valeur commerciale bilatérale en 2020 a atteint 5,6 milliards de dollars et les investissements directs du Royaume-Uni au Vietnam s'élèvent jusqu'à présent à 3,92 milliards de dollars.

Les deux ministres ont souligné la nécessité de tirer parti au mieux des grandes opportunités de l'accord UKVFTA pour créer des changements plus forts dans les échanges commerciaux et la coopération en matière d'investissement, en particulier dans des domaines potentiels tels que l'économie numérique et les services financiers, les énergies renouvelables..., contribuant à la reprise économique dans la période post-COVID-19.

Ils ont également discuté des orientations pour promouvoir la coopération dans les domaines de la sécurité et de la défense, de la santé, de l’éducation et de la formation, des sciences et technologies, ainsi que la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Le ministre Bui Thanh Son a suggéré que le Royaume-Uni, dans l'esprit d'un partenariat stratégique, continue de soutenir le Vietnam dans l'accès aux fournitures médicales, le transfert de technologies de production des vaccins anti-COVID-19.

Les deux ministres ont hautement apprécié la coopération Vietnam-Royaume-Uni au sein des forums multilatéraux, notamment au Conseil de sécurité de l'ONU et dans le cadre du Forum de coopération Asie-Europe.

Le ministre vietnamien Bui Thanh Son a affirmé travailler en étroite collaboration pour assurer le succès de la Conférence COP26 sur le changement climatique organisée par le Royaume-Uni en novembre prochain.

Les deux parties ont également échangé des vues sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance d'assurer la liberté de navigation maritime et aérienne, la sécurité et la paix en Mer Orientale.

A l'issue de leur entretien, les deux ministres ont rencontré des diplomates vietnamiens qui ont reçu des bourses Chevening en 2020-2021. Le ministre Bui Thanh Son a remercié le gouvernement britannique d'avoir accordé ces 30 dernières années des bourses pour soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haute qualité, dont des diplomates. -VNA