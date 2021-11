Photo: tuyengiao.vn



Hanoï (VNA) - L'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (VUSTA), en collaboration avec la délégation de l'Union européenne et le Centre de développement de l'innovation (GreenID), a organisé le Forum du delta du Mékong sur le thème "Promouvoir les initiatives locales - Renforcer la coopération multilatérale", en présentiel et en ligne, le 4 novembre.

Des scientifiques et experts y ont discuté des opportunités et défis, et proposé des solutions pour faire face au changement climatique dans le delta.

Le programme comprenait trois contenus portant sur l'orientation de la planification : opportunités pour la prospérité et le développement durable du delta du Mékong, des initiatives et propositions énergétiques d'adaptation au changement climatique, une table ronde sur le renforcement de la coopération multilatérale, le lancement d'appels et la recherche d'initiatives pour le Forum du delta du Mékong 2022.

L'ambassadeur Giorgio Aliberti, chef de la délégation de l'UE au Vietnam, a déclaré que le delta du Mékong est confronté à d'énormes défis tels que l'affaissement des terres, l'érosion côtière et l'élévation du niveau de la mer, la salinisation, la perte de mangroves et les problèmes de gestion de la qualité de l'eau, du sable du lit de la rivière et des eaux souterraines. L'économie et les moyens de subsistance de la population ont également été durement touchés par la pandémie. Cela nécessite une action collective de toutes les parties concernées pour une restauration rapide et durable.

Selon le Dr Marco Abbiati, attaché scientifique et conseiller de l'ambassade d'Italie au Vietnam, il faut être amical avec la nature au lieu de l'affronter. -VNA