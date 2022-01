Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le ministre des Ressources naturelles et de l'Environnement Tran Hong Ha a eu le 26 janvier une séance de travail avec M. Aliberti, ambassadeur de l'Union européenne (UE) au Vietnam sur la mise en œuvre du Cadre mondial pour la biodiversité et l’orientation de coopération entre les deux parties pour mettre en œuvre efficacement les engagements du Vietnam après la 26e Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 26).

Tran Hong Ha a déclaré que le Vietnam accordait une attention particulière à la protection des ressources naturelles et de l'environnement dans le contexte du changement climatique et à l'amélioration de la qualité de vie des populations. Le système juridique et institutionnel sur la gestion des ressources, la protection de l'environnement et la réponse au changement climatique au Vietnam est de plus en plus amélioré.

Le ministre vietnamien a affirmé que le Vietnam soutenait le contenu du Cadre mondial pour la biodiversité et suggérait de poursuivre les recherches et les améliorations.

Concernant l'orientation de coopération entre le ministère et l'UE au Vietnam pour mettre en œuvre efficacement les engagements du Vietnam après la COP 26, le ministre Tran Hong Ha a estimé c'était une opportunité pour le Vietnam de transformer rapidement son modèle de développement et de profiter de transfert des ressources financières et des technologies vertes dans le monde.

Dans les temps à venir, le Vietnam propose que l'UE et les pays de l'UE soient intéressés à coopérer avec le Vietnam pour mettre en œuvre les résultats de la COP26, en se concentrant sur les contenus : mettre en œuvre les projets de conversion d'énergie, de trafic propre ; réaliser les projets de conservation, de reboisement et d'adaptation au changement climatique.



Le ministère a également demandé de renforcer les activités de renforcement des capacités des entreprises ; de mener des activités de recherche et développement ; d'appliquer de nouvelles technologies ; soutenir des projets sur les bâtiments verts, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la promotion de l'économie circulaire.



De son côté, M. Aliberti a partagé les vues et les attentes de l'UE concernant le Cadre mondial pour la biodiversité ; échangé des vues sur les orientations de coopération entre le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et l'UE au Vietnam pour déployer efficacement les engagements du Vietnam après la COP 26 ; discuté de la visite de travail au Vietnam de Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne du 17 au 23 février. - VNA