Vue générale de la rencontre. Photo : ANTD.

Hanoï (VNA) - Une délégation de l'Association des Journalistes de Chiang Mai a tenu, dans l'après-midi du 7 janvier à Hanoï, une séance de travail avec l’Association des Journalistes de Hanoï.



La rencontre a eu lieu en présence de l’ambassadeur thaïlandais au Vietnam, Tanee Sangrat. À cette occasion, le diplomate thaïlandais a déclaré que son pays était le premier investisseur aséanien au Vietnam. Le Vietnam est également un partenaire important de la Thaïlande avec un chiffre d’affaires bilatéral de 12 milliards de dollars.



En ce qui concerne le tourisme, la Thaïlande a reçu plus d’un million d'arrivées vietnamiennes chaque année. En outre, le nombre de touristes thaïlandais partant pour le Vietnam est estimé de 400.000, avec une croissance annuelle de 150%.



« Le commerce et l’investissement vers le tourisme sont les deux questions qui ont bénéficié d’une grande attention des deux gouvernements vietnamien et thaïlandais. J'espère que les Associations des journalistes de Hanoï et de Chiang Mai promeuvent la coordination mutuelle dans le but de développer le commerce et le tourisme des deux pays », selon Tanee Sangrat.



Pour sa part, le président de l’Association des journalistes de Hanoï, Tô Quang Phan, a fait savoir que les deux associations de journalistes entretenaient des relations étroites depuis plus de 4 ans, avec de nombreux échanges d'expériences et partages professionnels, notamment leur collaboration dans la propagande touristique entre les deux localités. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération et de propager leurs forces touristiques l’une et l’autre.



Dans le cadre de ses six journées de travail au Vietnam, l’Association des Journalistes de Chiang Mai travaillera avec des agences de presse de Hanoï, visitera quelques sites historiques et paysages pour mieux comprendre la beauté culturelle et le potentiel touristique du Vietnam.-NDEL/VNA