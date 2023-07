Cérémonie de signature du protocole d'accord. Photo: VNA

La Havane (VNA) - L’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Ho Chi Minh-Ville et l’Union des jeunes communistes de La Havane ont signé le 30 juin un protocole d'accord pour la période 2023-2027 afin de renforcer leur coopération.



La cérémonie de signature a eu lieu à l’Université de La Havane, à Cuba, dans le cadre d’un séminaire sur la jeunesse Ho Chi Minh-Ville – La Havane, en présence de Phan Thi Thanh Phuong, secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de Ho Chi Minh-Ville, et d’Aylin Alvarez García, première secrétaire du Comité National de l'Union des Jeunes Communistes de Cuba.



La délégation de l'Union de la jeunesse communiste Ho Chi Minh de la mégapole du Sud effectue une visite de travail à Cuba du 26 juin au 3 juillet à l'occasion du 50e anniversaire de la visite du dirigeant cubain Fidel Castro dans la zone de libération du Sud-Vietnam en septembre 1973.



Durant leur séjour, les jeunes vietnamiens ont visité l’école Nguyen Van Troi, le centre de soins d’enfants handicapés Solidaridad con Panamá, l'Université technologique José Antonio Echeverría, la maison d'édition Editorial Abril et le journal Juventud Rebelde, entre autres.



A cette occasion, la délégation de Ho Chi Minh-Ville a remis de nombreux cadeaux pour soutenir l’Union des jeunes communistes de La Havane dans le développement des mouvements de la jeunesse.



Auparavant, elle a déposé des fleurs devant le buste du Président Ho Chi Minh dans le parc qui porte son nom à La Havane et a visité le Centre Fidel Castro. -VNA