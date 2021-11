Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Le général To Lam, ministre de la Sécurité publique, a eu un entretien par visioconférence le 23 novembre avec la ministre australienne de l'Intérieur, Mme Karens Andrews.

Le ministre To Lam a suggéré que les deux parties continuent de mettre en œuvre efficacement le Plan d'action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique Vietnam - Australie pour la période 2020-2021 ; de promouvoir la coopération dans la sécurité et la défense ; d’étudier la feuille de route pour porter les relations entre les deux pays au niveau d’un partenariat stratégique intégral.

Les deux parties continuent de maintenir et de mettre en œuvre des activités de coopération ; de partager des informations sur la criminalité ; de former le personnel et améliorer sa compétence ; de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération, en particulier le Protocole d'accord sur la coopération en matière de police et de lutte contre la criminalité organisée de 2020, l’Accord sur le transfert des prisonniers de 2018.

Les deux parties se coordonnent activement pour se préparer au troisième Dialogue vice-ministériel sur la sécurité en 2022 en Australie, lorsque la situation de l'épidémie de COVID-19 sera sous contrôle.



Le ministre To Lam a souhaité que la coopération entre les forces de l'ordre des deux pays soit de plus en plus resserrée dans les domaines de la sécurité, de la police et de la gestion de l'immigration, de l'entraide judiciaire.



La ministre australienne de l'Intérieur Karens Andrews s'est déclarée réjouie du maintien, du développement de la coopération entre les forces de l'ordre australiennes et le ministère australien de l'Intérieur en particulier et le ministère vietnamien de la Sécurité publique.



Elle a espéré que dans les temps à venir, le ministère australien de l'Intérieur et le ministère vietnamien de la Sécurité publique renforceront leur coopération, en particulier dans le domaine de la gestion de l'immigration, de la prévention et du contrôle de la criminalité transnationale, la cybersécurité, renforcement des capacités d'enquête, de police, de sécurité. - VNA