L'entretien entre le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyen Hoa Binh et Viengthong Siphandon , présidente de la Cour populaire suprême du Laos. Photo : baove.congly.vn

Hanoï (VNA) - Le président de la Cour populaire suprême du Vietnam Nguyen Hoa Binh s'est entretenu le 22 août à Hanoï avec Viengthong Siphandon, présidente de la Cour populaire suprême du Laos, en visite de travail au Vietnam.Nguyen Hoa Binh a affirmé que le Parti, l'État et le peuple vietnamiens attachaient toujours une grande importance et accordaient la plus haute priorité à la grande amitié, à la solidarité spéciale et à la coopération intégral avec le Laos.La coopération efficace a apporté des avantages concrets et pratiques aux deux systèmes judiciaires du Vietnam et du Laos, contribuant positivement au développement commun de chaque pays, et resserrant davantage les relations de coopération traditionnelles entre les deux nations.Viengthong Siphandon a remercié la Cour populaire suprême du Vietnam pour son aide à la partie lao. Le Parti et l'État laotiens apprécient hautement l'étroite coopération entre les deux tribunaux populaires.Elle a apprécié le soutien de la Cour populaire suprême du Vietnam à la Cour populaire suprême du Laos. Le Laos a rempli la modification de certain nombre d'amendements de la Loi sur l'organisation des tribunaux populaires ; le projet de création d'un certain nombre de tribunaux locaux... Viengthong Siphandon souhaite continuer à recevoir le soutien de la Cour populaire suprême du Vietnam à l'avenir.Après l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre cinq tribunaux populaires provinciaux du Vietnam et du Laos.Selon Nguyen Hoa Binh, la signature du protocole d'accord entre cinq tribunaux populaires provinciaux contribue à porter la coopération judiciaire des deux pays à une nouvelle hauteur et plus substantiel.Il a affirmé l’aide continue à la Cour populaire suprême du Laos dans l'échange et le partage d'expériences sur la réforme judiciaire, la formation du personnel et l'application des technologies de l'information dans le fonctionnement des tribunaux.A cette occasion, la Cour populaire suprême du Vietnam s’est vu attribuer la Médaille du travail de première classe et le certificat de mérite du président et du Premier ministre du Laos. - VNA