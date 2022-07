Hanoï, 6 juillet (VNA) - Le chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Le Hoai Trung, s'entretient en ligne le 6 juillet avec Liu Jianchao, chef du Département de liaison internationale du Comité central du Parti communiste chinois (PCC).

Photo : VNA

Au cours de l’entretien, le responsable du PCV a transmis les meilleures salutations du secrétaire général du Parti Nguyen Phu Trong et d'autres hauts dirigeants vietnamiens au secrétaire général du Parti et président de la Chine Xi Jinping et aux autres dirigeants chinois et a félicité le PCC pour son 101e anniversaire de fondation (1er juillet 1921-2022) et les réalisations obtenues par le peuple chinois sous la direction du PCC.Le Hoai Trung a également échangé des vues avec son homologue chinois sur les mesures de coopération spécifiques entre les deux Partis dans les temps à venir, notamment la mise en œuvre d'accords frontaliers terrestres pour faciliter les activités commerciales transfrontalières et le renforcement de la paix et de la coopération en Mer Orientale.Il a également remercié le Département de liaison internationale du Comité central du PCC pour sa fourniture d'équipements et de fournitures médicales au Vietnam dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.Liu Jianchao, pour sa part, a fait l'éloge des réalisations du Vietnam dans la construction du Parti, le développement socio-économique et le travail de lutte contre la corruption.Les deux parties ont souligné le développement positif des relations entre les deux Partis et les pays, affirmant que cela s'est traduit par des échanges et des rencontres réguliers entre leurs hauts dirigeants et la coopération entre les ministères, les secteurs et les localités des deux pays.Ils ont convenu de continuer à réaliser les perceptions communes des dirigeants de haut rang des deux Partis et pays et travailler en étroite collaboration pour contribuer à promouvoir la mise en œuvre des plans de coopération bilatéraux, notamment le maintien d'échanges et de réunions de haut niveau, organiser des séminaires théoriques entre les deux Partis et renforcer la coopération dans la formation des cadres et les relations entre les ministères, les secteurs et les comités locaux du Parti des deux pays.- VNA